Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Kraśniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kraśnik, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotnim meczu PlusLigi Bogdanka LUK Lublin przegrała w hali Globus z Wartą Zawiercie 0:3. Siatkarze nie dali rady, ale lubelscy kibice po raz kolejny spisali się na medal! Żywiołowy doping, wparcie drużyny i dobra zabawa. Zobacz galerię trybun hali Globus.

Botki damskie są niezwykle uniwersalnym rodzajem obuwia. W zależności od modelu można je nosić od jesieni aż po późną wiosnę. Pasują do różnorodnych spodni, sukienek, jak i spódnic. A jakie wybrać na wiosnę 2024? Zobacz, które z botków są obecnie modne, a także sprawdź, jak je stylizować. Wśród propozycji pojawił się także model, który jeszcze do niedawno śmiało można by uznać za... kit.