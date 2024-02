Przegląd prasy z Kraśnika. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.02.2024

Prasówka Kraśnik 23.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tatry były widoczne z Godziszowa na Roztoczu. Odległość między punktami obserwacji wyniosła 241 km. To najdalsza odległość obserwacji tych gór. Polskie góry zostały także sfotografowane z Rzeczycy Księżej i Dąbrowicy na Wyżynie Lubelskiej. Odległość do najdalszego widocznego szczytu - Lodowej Kopy to 235,7 km.