Przegląd prasy Kraśnik 16.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kraśniku

Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

Już w piątek 15 marca obejrzeć będzie można dwie wystawy w jednym miejscu. Sabina Czerwińska i Halina Wójcik pokażą swoje prace w pomieszczeniach dawnej Galerii "Pasja" w Chełmie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 19.

Do naszej redakcji od wielu dni spływają wiadomości od oburzonych Czytelników z Biłgoraja. O co chodzi? O plakat reklamujący zakład pogrzebowy "Larwa", który zawisł na jednym ze szpitalnych budynków. "Czuję się zniesmaczona lokalizacją takiej reklamy i nawet sobie nie wyobrażam jak czują się ludzie poważnie chorzy, widząc takie treści przy szpitalu, do którego przecież idą z nadzieją na wyzdrowienie a nie śmierć. To kompletny brak szacunku".