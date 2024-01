Przegląd prasy 18.01.2024 Kraśnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kraśnika

Taki bal jest tylko raz w życiu. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie tzw. "Modrzaka" bawili się w minioną sobotę, 13 stycznia, na balu studniówkowym w Zajeździe Drob w Urszulinie.

Choć trwa czas beztroskich studniówkowych zabaw, nie zapominamy o tym co nieuniknione, czyli egzaminach dojrzałości. Najlepszym maturzystą w kraju jest Michał Wyrębowski, który zdał osiem matur na 100 procent. Jak to możliwe? Ciężka praca i wytrwałość na pewno były tu niezbędne. Jak można osiągnąć takie wyniki?

Protest przewoźników na przejściach granicznych w Hrebennem, Dorohusku i Korczowej został zawieszony. Na razie do 1 marca. To efekt podpisania porozumienia z protestującymi o którym we wtorek poinformował Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Sytuacja już się zmieniła.