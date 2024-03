Przegląd prasy 17.03.2024 Kraśnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kraśnika

Miłośnicy motoryzacji - oraz wszyscy, którym los rodzimej przyrody jest bliski - zbiorą się w niedzielę (17 marca) w Lipsku Polesiu (gm. Zamość), a potem wyruszą na wielkie sprzątnie Roztocza. W przedsięwzięciu co roku uczestniczy kilkadziesiąt, nawet do 100 osób. Teraz zapewne będzie podobnie. To będzie kolejna edycja akcji Stowarzyszenia Zamość 4x4 pod hasłem „Czyste lasy Zamojszczyzny”.