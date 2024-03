Przedszkola w Kraśniku w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Kraśniku?

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zazwyczaj w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Kraśniku?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.