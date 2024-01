Prasówka 30.01.2024 Kraśnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kraśnika

W niedzielę (28 stycznia) odbył się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wszystkim przyświecało hasło: "Tu wszystko gra! OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Wyniki nie są jeszcze oficjalne, jednak śmiało można mówić już o kolejnym sukcesie.

To jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Roztoczu. W położonej we wspaniałych lasach Floriance można oglądać wystawę poświęconą Tadeuszowi Vetulani, profesorowi Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Był on badaczem rasy tarpana leśnego oraz jak to określono „twórcą rasy Konik Polski”. Ekspozycja została zawieszona na obszernej stajni tych sympatycznych zwierząt, które stały się symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego. Obok można też oglądać stado koników polskich.