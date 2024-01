Prasówka 28.01.2024 Kraśnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kraśnika

Uczniowie klas czwartych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie bawili się na swoim balu studniówkowym. Tym razem bal odbył się 20 stycznia w lokalu „Ranczo Budrysa” w Strupinie Dużym nieopodal Chełma.

Najpierw 57-letni mężczyzna pobił się z nowym partnerem swojej byłej konkubiny. Później do "akcji" wkroczyły jej siostra i matka, który zaczęły go bić i okładać kijem. Ciężko pobity mężczyzna zgłosił się do szpitala, a w mieszkaniu kobiet policja znalazła ślady krwi. Grozi im do 8 lat więzienia.